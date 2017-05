14ª edição do Casamento Comunitário acontece nesta sexta-feira

14 edio do Casamento Comunitrio acontece nesta sexta-feira

Acontece nesta sexta-feira (26) a 14ª edição do Casamento Comunitário. O evento acontecerá no Cine Teatro Vera Cruz, com início às 19h e contemplará 46 casais.

O casamento garante o registro da união em cartório, conferindo série de benefícios e direitos ao casal. Antes da cerimônia, foram realizados encontros com os casais junto aos Centros de Referência de Assistência Social – Cras, onde eles puderam obter informações gerais sobre o casamento comunitário. O principal objetivo foi de fortalecer os vínculos entre cada casal, além de repassar informações e esclarecer dúvidas.

Para ser contemplada no casamento comunitário, a pessoa precisa ter residência no município de no mínimo 3 anos e comprovar o rendimento familiar de até no máximo dois salários mínimos. Não podem participar pessoas que já tenham sido beneficiadas em outras edições. A idade mínima para participar é de 16 anos, completos até a data da publicação do edital, com a condição de apresentar a declaração de anuência dos pais ou responsáveis.