Algar vence licitação para serviços de internet da CMU

Algar vence licitao para servios de internet da CMU

A Câmara Municipal de Uberaba (CMU) homologou o Processo Administrativo CMU/CPL/014/2017 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, contínuo, de conexão e acesso em link, dedicada à rede de internet.

Pelo edital, a empresa deve fornecer o acesso à rede com velocidade de, no mínimo, de 15mbps, por meio de fibra ótica, para atender às necessidades do corpo administrativo e legislativo da CMU. A empresa vencedora do certame foi a Algar Telecom S/A. A homologação do processo administrativo foi publicada no Porta-Voz, órgão oficial de divulgação do município. De acordo com a publicação, o Legislativo pagará R$2.950 pela taxa de instalação.

A CMU vai desembolsar ainda R$2,5 mil pelo acesso à internet com conexão de banda larga em modalidade link dedicada full-duplex, via IP público estático, sendo possível a configuração de nomes, DNS reverso para cada endereço de IP, facilitando o funcionamento de aplicações e suporte remoto. Ainda no custo, tem velocidade de no mínimo 15 megabits para download e 15 megabits para upload. Tem ainda acesso a FTP (file transfer protocol) para armazenamento de arquivos, configurações, backups e outros.

Escritório. A CMU também publicou no Porta-Voz a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de materiais de escritório destinados ao Legislativo, pelo período de 12 meses. A modalidade será pregão presencial, pelo sistema de registro de preços, tipo menor preço por item. A apresentação para credenciamento dos licitantes será em 1º de junho de 2017, às 13h. E a abertura da sessão oficial do pregão presencial no mesmo dia, às 13h10.