Sem apostas vencedoras ontem, Mega-Sena sorteará R$ 18 milhões amanhã

Sem apostas vencedoras ontem, Mega-Sena sortear R$ 18 milhes amanh

Concurso 1929 da Mega-Sena não teve ganhadores. O sorteio aconteceu ontem (11) e as dezenas sorteadas foram: 03-10-23-36-43-52. Agora, o próximo sorteio, programado para amanhã (13), terá prêmio de R$ 18 milhões.

A quina teve 45 acertadores e cada um receberá prêmio de R$ 29.973,67. Já a quadra teve 3.225 apostadores que acertaram os números; cada um levará para casa R$ 597,45.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 19h do dia do sorteio.

A probabilidade de ganhar para a aposta simples (apenas seis números) é de 1 em 50 milhões. Na aposta máxima, a probabilidade aumenta, sendo de 1 em 10 mil – o apostador deve pagar R$ 17.517,50 pelos quinze números.