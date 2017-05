Presidente do Codau se reúne com vereadores e discute redução de jornada

Presidente do Codau se rene com vereadores e discute reduo de jornada

Rodrigo Garcia/CMU



Ismar Marão (PSD), presidente da Comissão de Assistência aos Servidores, disse que o projeto só pode ser votado após ouvir os servidores da autarquia

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Uberaba (CMU) projeto que trata da redução da carga horária dos servidores do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (Codau), que reduz carga horária e elimina reajuste salarial até 2018 para os trabalhadores da autarquia.

A perspectiva é que a proposição esteja na pauta de votações da próxima semana. O presidente do Codau, Luiz Guaritá Neto, esteve na manhã de ontem no Legislativo, onde, em reunião fechada, conversou com os parlamentares sobre o projeto.

Na segunda-feira (8), alguns servidores da autarquia estiveram no Legislativo. Eles conversaram com os vereadores e se queixaram do teor do projeto. De acordo com esses funcionários, a proposição não trará benefícios a uma parte da categoria. Antes da votação, os integrantes da Comissão de Assistência aos Servidores Municipais devem se reunir com o grupo de insatisfeitos.

O presidente do colegiado, vereador Ismar Marão (PSD), disse que o projeto só pode ser votado após ouvir os servidores da autarquia. “Se existe um grupo que não se sente contemplado, temos que ouvi-los. A comissão vai conversar com todos eles. Já ouvimos o presidente do Codau, que esteve aqui na Câmara. Foi muito importante a vinda dele, pois tivemos a chance de ter esclarecidos alguns pontos desse projeto. A proposta já foi aprovada pela categoria em assembleia para encerrar as negociações. Com isso, projeto trata da mudança no plano de carreira do Codau, diminuindo a carga horária dos servidores de 40 para 30 horas semanais", afirma o vereador.

O presidente do Codau, Luiz Neto, garantiu que com esse projeto todos sairão ganhando. “O trabalhador terá incremento de 33% na hora trabalhada, pois terá redução em sua jornada de oito para seis horas. A população sai ganhando, pois terá um serviço de 12 horas, com duas turmas de seis horas. Até então o serviço era de oito horas. E ganha a companhia que enxugará custos e ficará mais eficiente”, frisou Guaritá.