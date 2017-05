Tomate volta a ficar mais caro na cotação semanal da Ceasa Uberaba

Tomate volta a ficar mais caro na cotao semanal da Ceasa Uberaba

Foto/Divulgação

Além do tomate, também aumentaram de preço a cebola, a batata inglessa, o repolho, a abobrinha, o quiabo, a banana nanica e o pepino

A Ceasa Uberaba registrou estabilidade de preços em 16 produtos, entre os 29 comercializados, na cotação semanal desta segunda-feira (8). Oito dos alimentos da listagem padrão aumentaram e cinco sofreram queda de preço, no comparativo com a última cotação. As informações são do orientador de preços João Carlos Caroni.

Aumentaram os preços da cebola (saca 20kg), de R$38 para R$40; tomate Santa Cruz (caixa 22kg), de R$80 para R$100; batata Inglesa (saca 50kg), de R$80 para R$100; repolho (caixa 25kg), de R$25 para R$30; a abobrinha (caixa 22kg), de R$30 para R$40; quiabo (caixa 14kg), de R$40 para R$50; banana nanica (caixa 16kg), de R$25 para R$30; e pepino (caixa 22kg), de R$35 para R$40.

Mantiveram estabilidade de preços a melancia (kg), em R$1,10; banana prata (caixa 16kg), em R$35; pimentão (caixa 14kg), em R$40; chuchu (caixa de 22kg), em R$30; laranja Beira-Rio (caixa 22kg), em R$35; inhame (caixa 25kg), em R$50; vagem (caixa de 14kg), em R$80; mandioca (caixa 25kg), em R$50; limão Taiti (caixa 22kg), em R$25; beterraba (22kg), em R$35; cenoura (caixa 22kg) em R$35; batata doce (caixa 22kg) em R$40; mamão Formosa (caixa 18kg), em R$30; alface (dúzia), em R$15; couve (dúzia), em R$18; e mamão Avaí (caixa 8kg), em R$25.

Caiu de preço do jiló (caixa 17kg), de R$35 para R$30; couve-flor (dúzia), de R$72, para R$60; brócolis (dúzia), de R$60, para R$48; maracujá (caixa 13kg), de R$50, para R$40; e berinjela (caixa 13kg), de R$20, para R$15.