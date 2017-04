Procon Uberaba vai atuar de forma especial para atender na ExpoZebu

A Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) atuará com horário especial para atender à população durante a realização da ExpoZebu 2017, no Parque Fernando Costa. Equipes de fiscais da Fundação irão percorrer o Parque durante os dias de realização da exposição para garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados.

O presidente do Procon, Rodrigo Mateus de Oliveira Signorelli, explica que o estande da Prefeitura de Uberaba servirá de base para as operações, mas os fiscais não estarão fixos no local. “Vamos estar presentes para garantir que as relações de consumo sejam respeitadas. O consumidor precisa entrar nos estandes e locais de consumação ciente dos preços, se há couvert artístico, qual o valor, se os preços estão bem expostos”, pontua Rodrigo.

Rodrigo Mateus ainda alerta que o consumidor não é obrigado a pagar os 10% referentes a atendimento. É um valor facultativo. Em caso de denúncias relativas à ExpoZebu ou em fins de semana, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone de plantão ou WhatsApp no número (34) 99869-9000.