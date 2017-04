Vereadores vão acompanhar trabalho de intervenção nas duas unidades

Vereadores vo acompanhar trabalho de interveno nas duas unidades

Foi mera formalidade a aprovação do Decreto Legislativo 001/17, de autoria da Mesa Diretora, que determina à Comissão Permanente de Saúde e Saneamento e demais vereadores que acompanhem as ações da Secretaria Municipal da Saúde no processo de intervenção na gestão das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) dos bairros Parque do Mirante e São Benedito, geridas pela Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Pró-Saúde.

Na segunda-feira (17), o presidente da CMU, Luiz Dutra (PMDB), informou sobre o decreto, e a aprovação não trouxe nenhuma surpresa. Na penúltima reunião ordinária de abril ficou definido que os vereadores Samuel Pereira (PR), Kaká Carneiro (PR), Denise Max (PR), Thiago Mariscal (PMDB), Rubério Santos (PMDB) e Alan Carlos (PEN) irão auxiliar a comissão. O colegiado é composto pelos vereadores Franco Cartafina (PHS), Ronaldo Amâncio (PTB), Cleomar Barbeirinho (PHS) e Almir Silva (PR).

Foi sugerido pela presidência da Câmara o desarquivamento do processo da Comissão Especial de Investigação (CEI), instituída na Legislatura passada para apurar denúncias referentes à gestão da Pró-Saúde, uma vez que, na avaliação da Mesa Diretora, há informações que poderão ser utilizadas pela Comissão de Saúde. O presidente da Comissão de Saúde, na reunião da segunda-feira, manifestou o interesse em utilizar o material produzido pela CEI.