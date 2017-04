Saldo negativo

Rodrigo Garcia/CMU



Wellington Gaia, presidente do Ipserv, o consultor Júlio Machado e o superintendente administrativo e financeiro João Batista estiveram ontem na Câmara

Uma avalanche de números foi apresentada aos vereadores durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Uberaba (CMU), da qual participou o presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais (Ipserv), Wellington Gaia, para fazer uma explanação sobre a atual situação financeira do instituto. Além dele, estiveram no plenário o consultor Júlio Machado Passos e o superintendente administrativo e financeiro João Batista Paranhos Júnior.

Entre os números apresentados, consta que hoje a Prefeitura é responsável por aportar mensalmente R$2 milhões, além das contribuições patronais para cobrir estas despesas. Já quanto ao plano previdenciário, ressaltou que a instituição tem uma reserva financeira de R$270 milhões. Neste plano, destacou que não há déficit financeiro, mas há um déficit atuarial de R$183 milhões. Quanto ao total da dívida com o Ipserv, parcelada pela Prefeitura, o consultor disse estar em torno de R$32 milhões. Destacou que os pagamentos mensais dos referidos parcelamentos são repassados em dia e, ainda, que a contribuição previdenciária dos segurados também está em dia.

No entanto, foi questionado pelo vereador Alan Carlos (PEN) sobre o repasse das contribuições mensais, em torno de R$4 milhões, se está em dia. O consultor disse que da parte patronal do plano previdenciário há um atraso; mas espera que a Prefeitura coloque em dia até próximo ao vencimento do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) - 15 de maio. Caso não seja feito o pagamento, o instituto irá parcelar o valor, o que, segundo o consultor, é vantajoso para o Ipserv devido ao juro que é cobrado e ao fato de a PMU pagar em dia.

Quanto à arrecadação, questionado pelo vereador Agnaldo Silva (PSD), Júlio informou que consiste em 11% da base patronal, 11% do segurado e a compensação previdenciária (que vem do Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS), informou que anualmente o instituto está conseguindo receber em torno de R$9 milhões por ano.

O líder do governo na Câmara, Almir Silva (PR), perguntou sobre o dinheiro aplicado no extinto Banco Santos, e Júlio informou que do valor aplicado à época, cerca de R$1,7 milhão, foram ressarcidos apenas R$900 mil. Sobre valor restante, disse que está sob intervenção judicial. Segundo ele, isso é um dos motivos que geram déficit atuarial.

Finalizando, o representante do Ipserv informou que atualmente, no plano financeiro, há 1.243 aposentados e 222 pensionistas, o que representa uma folha de pagamento de aproximadamente R$3,5 milhões. Já no plano previdenciário há 290 aposentados e 52 pensionistas, cuja folha fica em torno de R$790 mil. Os representantes foram convidados pelo vereador Rubério Santos (PMDB), através de requerimento aprovado em plenário.