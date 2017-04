Fiscais de posturas apreendem caçambas irregulares em construção

Fiscais de posturas apreendem caambas irregulares em construo

Divulgação PMU



Caçambas não possuíam a faixa reflexiva de segurança, conforme consta na legislação e nem a placa de identificação

O Departamento de Posturas da Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transportes realizou ontem a apreensão de três caçambas de uma obra na rua Marquês do Paraná. Os fiscais de posturas que averiguaram a denúncia constataram que as caçambas não possuíam a faixa refletiva de segurança, conforme consta na legislação, e nem a placa de identificação, semelhante à placa de um carro. Devido ao descumprimento da legislação e o risco iminente de acidentes, foram realizadas a apreensão e remoção das três caçambas.

Segundo o chefe do Departamento de Posturas, Renê de Freitas, está sendo aguardada a manifestação do proprietário, que deverá ser autuado com multa de 50 unidades fiscais. A legislação que regulamenta o uso de caçambas exige que todas tenham as faixas refletivas em todas as laterais, a placa de identificação, o nome e o telefone da empresa e o telefone da prefeitura. As caçambas devem ser estacionadas nos locais permitidos e regularizados para estacionamento de veículos. Para colocar na calçada é preciso que haja a aprovação da Prefeitura.