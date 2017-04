De carreira

Em nova rodada de negociação com a Câmara Municipal de Uberaba (CMU), a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU) obteve uma sinalização positiva quanto ao ajuste no abono salarial. O reajuste é um dos itens da pauta de reivindicações da categoria para 2017, sendo pago apenas aos servidores efetivos, ou seja, de carreira.

Segundo o presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, inicialmente houve resistência à demanda, mas a proposta deve ser acatada. Atualmente o abono salarial é de R$180. A expectativa do SSPMU é que a Mesa Diretora da CMU se reúna com os sindicalistas para dar sequência às negociações em maio.

Na pauta de 2017 os sindicalistas pedem 16,85% de reajuste nos salários, sendo 6,85% referentes à inflação no período de 2015 e 2016 – conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – e 10% de aumento real. O SSPMU requer ainda a fixação da data-base da categoria em março e ajuste no tíquete-alimentação, de R$420 para R$650.

Luís Carlos foi à reunião com o presidente da CMU, Luiz Dutra (PMDB), acompanhado dos diretores Ednei Arsênio (Patrimonial) e Juarez Almeida (Relações Sindicais), da secretária Daniela Rocha e da assessora jurídica Poliana Teixeira. O diretor-geral da Câmara, Rodrigo Souto, e servidores acompanharam a negociação.