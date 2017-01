PR, PP e PSD se reúnem com representantes do Planalto para eleger Rodrigo Maia à presidência da Câmara

PR, PP e PSD se renem com representantes do Planalto para eleger Rodrigo Maia presidncia da Cmara

"Acordão" para eleger Maia

Em meio à guerra de informações sobre a eleição para a Presidência da Câmara Federal, os sites UOL e estadao.com informaram que dirigentes do PP, PR e PSD se reúnem nesta semana com representantes do governo Michel Temer para fechar detalhes do acordo de apoio dos três partidos à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara. A disputa pela presidência e outros cargos da Mesa Diretora da Casa está marcada para 2 de fevereiro. O candidato do PSD, Rogério Rosso, parece ter perdido força até dentro do partido.



O futuro líder da legenda Marcos Montes afirmou à Agência Estado que vem recebendo ligações de parlamentares questionando a candidatura de Rosso e manifestando desconforto com a dificuldade de adesões à campanha do deputado do DF.



PP, PR e PSD são os três maiores partidos do chamado Centrão e juntos reúnem mais de 120 dos 200 deputados do grupo.