Sucesso

Biblioteca Pública Municipal Bernardo Guimarães realiza, neste mês, mais uma Colônia de Férias. Com a temática “Em ritmo de férias e de leitura”, as atividades acontecerão no final de janeiro, do dia 23 ao dia 27, das 13h às 17h, e foram disponibilizadas 42 vagas. As inscrições já acabaram e as vagas foram preenchidas antes mesmo do final do prazo.

Segundo a superintendente de Bibliotecas Públicas, Ivanilda Barbosa, as inscrições começaram no dia 12 de dezembro e no dia 17 do mesmo mês todas as vagas estavam preenchidas. “Inclusive temos uma lista de espera, caso alguma criança que se inscreveu não compareça”, revela Ivanilda.

Sobre a possibilidade de disponibilizar mais vaga, a superintendente explica que essa é a cota máxima para um bom atendimento, e além disso não é possível abrir outra turma, isto é, realizar em dois períodos. “Não podemos atender mais crianças, caso contrário a qualidade não seria a mesma”, diz.

Haverá um espaço de leitura, a ateliê musical, cinema animado, percussão rítmica, cinema animado, roda de capoeira, piquenique e brincadeiras. Para as atividades, as crianças participantes deverão estar com seus materiais de uso pessoal. É preciso levar estojo completo, com lápis, borracha, cola, lápis de cor ou canetinha, tesoura (sem ponta), tapete e lanche saudável.

Ivanilda explica que a Biblioteca do CEU das Artes, localizada no Residencial 2000, funciona normalmente neste mês, com um breve período de recesso, mas na segunda semana de janeiro as atividades retomam com atendimento para aqueles que desejam buscar livros. Quanto às bibliotecas do Cemea Boa Vista e Abadia, a superintendente destaca que o funcionamento e a realização de atividades especiais neste período de férias dependem da administração do local, mas não há programação de Colônia de Férias.