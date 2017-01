Boa notcia

O ano de 2017 começa com a manutenção do preço da energia elétrica mais barato. Pelo segundo mês seguido, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que as condições de geração de energia são favoráveis e por isso a bandeira tarifária de janeiro será verde. Dessa forma, as contas de energia dos consumidores não terão a incidência dos custos de energia derivados de usinas termelétricas.

Vale lembrar que são três os tipos de bandeiras: verde, amarela e vermelha, sendo que cada uma delas representa um valor que será cobrado na fatura de energia, e que podem mudar a cada mês, de acordo com a situação da geração de energia no momento. Na bandeira verde não há acréscimo na fatura de energia. Na amarela, o valor acrescido será de R$0,015 por kw/h consumido e, na vermelha, que funciona com dois patamares, há o acréscimo de R$0,030 no patamar 1 ou de R$ 0,045 no patamar 2.

Segundo relatório do Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional do Sistema (ONS), a condição hidrológica favorável determinou o acionamento de térmica com Custo Variável Unitário (CVU) abaixo de R$ 211,28 por megawatt-hora (R$/MWh). O valor da térmica acionada ficou em 128,65 R$/MWh e possibilitou a manutenção da bandeira verde, sem custo para todos os consumidores de energia elétrica.

O superintendente de Regulação Econômico-Financeira da Cemig, Ronaldo Gomes de Abreu, alerta que, apesar da boa notícia, a população deve continuar economizando energia. “A manutenção da bandeira verde representa, sem dúvida, um alívio para o bolso da população e para o sistema elétrico nacional, mas é indispensável que a energia elétrica seja consumida de forma racional e consciente, sem desperdícios”, orienta.