Reivindicaes

Pauta de reivindicações dos educadores da rede municipal foi protocolada ontem para análise do Executivo. Ao todo, 19 itens constam na lista para a campanha salarial do próximo ano. O cumprimento do piso nacional do magistério e o aumento do tíquete-alimentação para R$600 estão entre as demandas da categoria.

De acordo com o presidente do Sindemu (Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba), Adislau Leite, o governo federal ainda não divulgou o reajuste do piso nacional dos professores, mas foi incluída na pauta a solicitação do índice a ser anunciado pelo MEC e também a recomposição dos 8,43% não aplicados em 2016.

Leite ressalta que a expectativa é o início da negociação até fevereiro com o governo municipal e evitar prolongamento na definição do reajuste. O sindicalista lembra que a data-base da categoria é 1º de janeiro e a demora para definir o percentual pode representar prejuízos para os professores, pois o acerto dos valores retroativos não é feita de imediato.

Já o SSPMU (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba) ainda está concluindo os cálculos para pedido de reajuste salarial. A assembleia está prevista para o dia 5 de janeiro para a avaliação da pauta de reivindicações do funcionalismo.