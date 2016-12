Tratamento

Foi apresentada ontem à equipe da Prefeitura proposta referente à PPP (Parceria Público-Privada) para implantação da usina de tratamento de resíduos sólidos. A empresa Legado Energia Sustentável se reuniu com o conselho gestor de PPP e recebeu autorização para elaborar um estudo de viabilidade para o projeto.

Na reunião, os dirigentes da empresa apresentaram uma proposta que envolveria um Reator Termo Químico (RTQ), que recebe qualquer tipo de resíduo, excluindo metais e vidro. Conforme as informações, ao final do processamento dos resíduos, são gerados areia e gás que podem ser utilizados em indústrias. O processo mostrado pela empresa ainda consegue eliminar os resíduos que já estão nos lixões e aterros, com garantia de recuperação das áreas degradadas.

De acordo com o secretário especial de Projetos e Parcerias, Glauber Faquineli, o estudo envolverá a coleta seletiva e também a geração de energia por meio dos resíduos sólidos. Ele salienta que se trata de um projeto moderno e com foco na preservação do meio ambiente. “O trabalho tem de respeitar o que a legislação estadual exige, ou seja, não utilizar processo de queima e incineração. Agradou-nos muito a apresentação que traz a tecnologia de gaseificação, que é um processo novo. Outro ponto muito atrativo é pelo fato de ser uma tecnologia nacional”, avalia. Faquineli pondera que agora a empresa deverá apresentar o estudo de viabilidade ao município. O levantamento permitirá que um posicionamento da Prefeitura sobre a possibilidade de implantação do projeto na cidade.

Já o prefeito Paulo Piau afirma que o município tem interesse em soluções que envolvem o melhoramento em questões ambientais. Ele analisa que o Brasil possui um atraso significativo em relação ao tratamento de resíduos sólidos e reforçou a preocupação em encontrar um modelo que se ajuste às necessidades da cidade. Piau ainda lembra que já existe outra empresa autorizada para elaborar um estudo de PPP de Resíduos Sólidos para Uberaba. Trata-se da Kyocera Solar do Brasil, que apresentou trabalho em maio para avaliação da equipe técnica da Prefeitura. Segundo o prefeito, quanto mais projetos forem apresentados, melhor será para a definição da PPP que melhor atenderá aos uberabenses.