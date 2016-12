Em alerta

A Vale anunciou a venda de ativos de fertilizantes e a aquisição de uma participação minoritária na Mosaic, que tem ações negociadas na bolsa de valores americana Nyse. O negócio renderá US$2,5 bilhões, sendo que metade do valor será paga em ações da própria Mosaic.

O negócio terá impacto em Uberaba, como informou por meio das redes sociais o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, já que a compradora Mosaic Fertilizantes opera no Distrito Industrial 3. A Vale manterá apenas ativos de fosfatados localizadas em Cubatão. Todos os outros negócios de fertilizantes, incluindo o projeto de potássio Carnalita, em Sergipe, e atividades no exterior, foram vendidos. A Mosaic avalia ainda se ficará com o projeto Rio Colorado, na Argentina, suspenso pela Vale em 2013.

No Brasil, a Mosaic atua na produção, importação, comercialização e distribuição de matérias-primas, fertilizantes para aplicação em todas as culturas agrícolas e ingredientes para nutrição animal, além de oferecer serviços diferenciados. Com sede em São Paulo (SP), possui regionais comerciais e unidades fabris, portuárias e de armazenagem em diversos pontos do país, empregando cerca de 1.500 funcionários e atendendo mais de 5.000 clientes. A Mosaic conta com unidades de fertilizantes, próprias e contratadas.

A Vale informou que celebrou um acordo de compra de ações com a Mosaic para vender seu negócio de fertilizantes para a companhia, com exceção dos seus ativos de nitrogenados e fosfatados em Cubatão. A consumação da transação é esperada para fim de 2017. O negócio está sujeito à separação dos ativos de Cubatão da Vale Fertilizantes; ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de outras autoridades antitruste, e outros pontos operacionais e regulatórios.

A mineradora usará os recursos provenientes da venda anunciada para reduzir sua dívida. A Vale comunicou ainda que segue com seu programa de desinvestimento e ressaltou que permanece exposta ao negócio de fertilizantes através da participação estratégica na Mosaic.