Inconformados com parcelamento do 13º, militares mineiros fecham avenidas na capital

Inconformados com parcelamento do 13, militares mineiros fecham avenidas na capital

Foto/Divulgação

Diante do anúncio do governo sobre o parcelamento de seu décimo terceiro salário, agentes de segurança pública mineira fecharam a praça Sete, no centro de Belo Horizonte, nesta tarde (15). Policiais militares e bombeiros da ativa e aposentados atearam fogo em pneus e fecharam parte das avenidas Amazonas e Afonso Pena.

De acordo com a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (AOPMBM), o assunto foi tema de uma audiência pública na quinta-feira (14) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Além das reivindicações relativas ao parcelamento, os policiais também cobram uma reposição salarial.

No próximo dia 20 de dezembro, todos os militares estão convocados a participarem de uma assembleia que será realizada no Clube dos Oficiais, no bairro Prado. Durante a reunião, a categoria fará uma votação que decidirá sobre uma possível paralisação, que deverá envolver todos os setores da segurança pública.

