Fala Deputado: Que 2017 venha com disposição para o bom combate

Fala Deputado: Que 2017 venha com disposio para o bom combate

“QUE 2017 VENHA COM DISPOSIÇÃO PARA O BOM COMBATE!”

Conquista. Bem-vindos! Abro esta última coluna de 2016 agradecendo a presença e a paciência de vocês, que, muito gentilmente me acompanharam ao longo do ano. E que ano!!! Não quero ser ingrato, pois afinal, obtive alegrias importantes em 2016, seja através de conquistas da minha família e dos meus amigos, seja através do meu mandato de deputado federal, seja através de vitórias políticas.

Derrota. Entretanto, não posso dizer que chego feliz ao final de 2016. Chego, sim, com a certeza do dever cumprido – graças a Deus! Coloquei meu mandato e minha consciência a serviço do Brasil, a serviço da ética, a serviço da população. Porém, não é possível ainda, comemorar os resultados. O Brasil fecha 2016 com mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. Este número é a derrota que não quer calar...

Esperança. Ainda que não seja minha culpa e que esteja com a consciência tranquila de ter feito o que podia para colaborar, eu confesso que estou triste com o drama enfrentado por estas famílias. Este sentimento só não é mais forte do que a esperança de que tempos melhores estão para chegar. Tomara que 2017 seja parte destes novos tempos!

Deus nos proteja. Quanto ao que esperar para o mundo de um modo geral, eu preferia, com certeza, encerrar 2016 com a palavra PAZ ecoando de forma insistente. Infelizmente, o que ouvimos na última semana foram as palavras ARMAS NUCLEARES... E ditas por representantes de dois países que possuem histórico sobre este assunto: o russo Vladimir Putin e o norte-americano Donald Trump. É uma pena!

Força, 2017! Enfim, 2017 vai chegar carregado de expectativas e de muita esperança! Que venha! E que venha forte o suficiente para carregar tanto peso nas costas! Que venha com disposição para o bom combate! Que venha preparado para superar barreiras e desafios! Vamos torcer, mas, acima de tudo, vamos fazer nossa parte – cada um de nós – para que TODOS sejamos vitoriosos!

*Marcos Montes é deputado federal, vice-líder da bancada do PSD (líder eleito para 2017) e coordenador regional da legenda no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba; presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), fundador e presidente do PSD de Uberaba (MG), onde é majoritário, tem domicílio eleitoral e foi prefeito em duas gestões. Ele escreve esta coluna semanalmente